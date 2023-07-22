Белый дом: ЧВК "Вагнер" не участвует в боевых действиях в Украине

"ЧВК "Вагнер" в настоящий момент не участвует в боевых действиях в Украине".

"ЧВК "Вагнер" в настоящий момент не участвует в боевых действиях в Украине".

Как передает Report, с таким утверждением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Он подчеркнул, что никто не может с уверенностью сказать, как попытка вооруженного мятежа сказалась на судьбе самой ЧВК "Вагнер", ее основателя Евгения Пригожина, Министерстве обороны РФ, конкретных генералах и командирах. По мнению Салливана, "в полной мере последствия случившегося" станут понятны "в течение дней, недель и месяцев".

"Я не могу дать четкого ответа на вопрос о будущем ЧВК "Вагнер". Могу с уверенностью сказать, что на данный момент она не задействована в боевых действиях в Украине", - заявил помощник президента США, отметив, что некоторые элементы ЧВК "были переброшены в Беларусь".