Белый дом: Байден выступает за продление тотальной слежки за иностранцами вне США

Советник президента США Джо Байдена по национальным вопросам Джейк Салливан cегодня опубликовал письменное заявление, в котором от лица президента высказался в поддержку продления программы слежки за иностранными гражданами.

Советник президента США Джо Байдена по национальным вопросам Джейк Салливан cегодня опубликовал письменное заявление, в котором от лица президента высказался в поддержку продления программы слежки за иностранными гражданами.

Как передает Report, текст заявления размещен на сайте Белого дома.

Речь идет о разделе 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой. Согласно внесенной в 2018 году поправке, американские спецслужбы могут без ордера вести слежку за иностранцами через электронные гаджеты и спутники американского производства, в том числе изучать их переписки.

"Раздел 702 оказался краеугольным камнем нацбезопасности США. Эта поправка является бесценным инструментом, который продолжает защищать американцев каждый день и имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы оборонные, разведывательные и правоохранительные органы США могли реагировать на угрозы со стороны Китайской Народной Республики, России, гнусных кибератак, террористов и тех, кто стремится нанести вред нашей критической инфраструктуре", - сказано в заявлении.