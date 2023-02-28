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Белый дом: Байден выступает за продление тотальной слежки за иностранцами вне США

Белый дом: Байден выступает за продление тотальной слежки за иностранцами вне США Советник президента США Джо Байдена по национальным вопросам Джейк Салливан cегодня опубликовал письменное заявление, в котором от лица президента высказался в поддержку продления программы слежки за иностранными гражданами.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 19:52
Белый дом: Байден выступает за продление тотальной слежки за иностранцами вне США

Советник президента США Джо Байдена по национальным вопросам Джейк Салливан cегодня опубликовал письменное заявление, в котором от лица президента высказался в поддержку продления программы слежки за иностранными гражданами.

Как передает Report, текст заявления размещен на сайте Белого дома.

Речь идет о разделе 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой. Согласно внесенной в 2018 году поправке, американские спецслужбы могут без ордера вести слежку за иностранцами через электронные гаджеты и спутники американского производства, в том числе изучать их переписки.

"Раздел 702 оказался краеугольным камнем нацбезопасности США. Эта поправка является бесценным инструментом, который продолжает защищать американцев каждый день и имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы оборонные, разведывательные и правоохранительные органы США могли реагировать на угрозы со стороны Китайской Народной Республики, России, гнусных кибератак, террористов и тех, кто стремится нанести вред нашей критической инфраструктуре", - сказано в заявлении.

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