Белый дом: Байден внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии

Президент США Джо Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии.

Президент США Джо Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии.

Как передает Report , об этом написал в соцсети Х пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

"Президент Байден и его команда внимательно наблюдают за чрезвычайными событиями в Сирии и постоянно находятся в контакте с партнерами в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, что повстанцы взяли под контроль сирийскую столицу Дамаск. По данным Reuters, президент Башар Асад покинул город, его самолет улетел в неизвестном направлении. Премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали выразил готовность передать власть в стране мирным путем и сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.