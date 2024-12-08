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Белый дом: Байден внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии

Белый дом: Байден внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии Президент США Джо Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 08:55
Белый дом: Байден внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии

Президент США Джо Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

"Президент Байден и его команда внимательно наблюдают за чрезвычайными событиями в Сирии и постоянно находятся в контакте с партнерами в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, что повстанцы взяли под контроль сирийскую столицу Дамаск. По данным Reuters, президент Башар Асад покинул город, его самолет улетел в неизвестном направлении. Премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали выразил готовность передать власть в стране мирным путем и сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Bayden Suriyadakı hadisələri diqqətlə izləyir

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