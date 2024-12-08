Белый дом: Байден внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии

Президент США Джо Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии.
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"Президент Байден и его команда внимательно наблюдают за чрезвычайными событиями в Сирии и постоянно находятся в контакте с партнерами в регионе", - говорится в сообщении.
Напомним, что повстанцы взяли под контроль сирийскую столицу Дамаск. По данным Reuters, президент Башар Асад покинул город, его самолет улетел в неизвестном направлении. Премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали выразил готовность передать власть в стране мирным путем и сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.