О нас

Белый дом: Байден против признания России государством - спонсором терроризма

Белый дом: Байден против признания России государством - спонсором терроризма Президент США Джозеф Байден выступает против включения России в список государств - спонсоров терроризма.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 23:22
Белый дом: Байден против признания России государством - спонсором терроризма

Президент США Джозеф Байден выступает против включения России в список государств - спонсоров терроризма.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

По ее словам, решение американской администрации не вносить РФ в свой список государств - спонсоров терроризма является окончательным.

Напомним, что 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. В документе поводом для соответствующего решения называют события в Грузии, Сирии, Чечне и Украине.

В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Bayden Rusiyanın terrorizmin himayədarı kimi tanınmasının əleyhinədir

Самое читаемое

Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Игрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в Манчестер Сити
ФотоИгрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в "Манчестер Сити"
31 августа 2022 г. 22:28
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi