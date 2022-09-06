Белый дом: Байден против признания России государством - спонсором терроризма

Президент США Джозеф Байден выступает против включения России в список государств - спонсоров терроризма.

Президент США Джозеф Байден выступает против включения России в список государств - спонсоров терроризма.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

По ее словам, решение американской администрации не вносить РФ в свой список государств - спонсоров терроризма является окончательным.

Напомним, что 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. В документе поводом для соответствующего решения называют события в Грузии, Сирии, Чечне и Украине.

В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.