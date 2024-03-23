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Белый дом: Байден не планирует созваниваться с Путиным из-за теракта в "Крокусе"

Белый дом: Байден не планирует созваниваться с Путиным из-за теракта в "Крокусе" Президент США Джо Байден не планирует созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным в свете террористической атаки в Подмосковье.
Другие страны
23 марта 2024 г. 05:23
Белый дом: Байден не планирует созваниваться с Путиным из-за теракта в Крокусе

Президент США Джо Байден не планирует созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным в свете террористической атаки в Подмосковье.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости представитель совета национальной безопасности Белого дома.

"Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Чиновник Белого дома также дал понять, что ему также неизвестно о возможных планах провести контакты по линии внешнеполитических ведомств. "Я предлагаю вам обратиться по данному поводу в госдепартамент", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bayden terror aktı işığında Putinə zəng etməyi planlaşdırmır

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