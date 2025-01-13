Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили перспективы прекращения огня в Газе

Глава уходящей американской администрации Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перспективы заключения договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.

Глава уходящей американской администрации Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перспективы заключения договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что Байден и Нетаньяху затронули ход переговоров в Дохе, во время которых обсуждается сделка о прекращении огня и освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников на условиях, согласованных 27 мая прошлого года. Кроме того, лидеры США и Израиля обсудили "изменение ситуации в регионе в связи с соглашением о прекращении огня" между Израилем и Ливаном, падением правительства Башара Асада в Сирии, а также "ослаблением влияния Ирана".