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    Байден и Давутоглу обсудили отношения между Анкарой и Багдадом

    Политики также обсудили текущие события в Ираке

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обсудили во время телефонного разговора напряженность в отношениях между Анкарой и Багдадом. Об этом, как передает Reportсо ссылкой на ТАС, говорится в распространенном сообщении Белого дома.

    "Политики также обсудили текущие события в Ираке, подчеркивая важность ослабления напряженности, возникшей в отношениях между Турцией и правительством Ирака, принимая во внимание уважение суверенитета Ирака и координацию усилий по борьбе (антитеррористической) коалиции с ИГИЛ", - отмечается в заявлении.

    4 декабря Турция развернула группу своих вооруженных сил, включая около 130 военнослужащих, танки и артиллерию, в лагере курдского ополчения "пешмерга", где Анкара тренирует курдских бойцов для атак на Мосул, захваченный ИГИЛ.

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