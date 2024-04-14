Белый дом: Атака Ирана на Израиль, скорее всего, будет продолжаться несколько часов

Атака Ирана на Израиль, скорее всего, будет продолжаться несколько часов.

Атака иранских сил против Израиля, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов.

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон в письменном заявлении в связи с запуском Ираном беспилотных летательных аппаратов со своей территории в сторону Израиля.

"Это нападение, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов. Президент США Джо Байден ясно дал понять: наша поддержка в обеспечении безопасности Израиля непоколебима. Соединенные Штаты будут стоять на стороне народа Израиля и поддерживать его безопасность против этих угроз со стороны Ирана", - отметила она.