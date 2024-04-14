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Белый дом: Атака Ирана на Израиль, скорее всего, будет продолжаться несколько часов

Белый дом: Атака Ирана на Израиль, скорее всего, будет продолжаться несколько часов Атака Ирана на Израиль, скорее всего, будет продолжаться несколько часов.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 00:39
Белый дом: Атака Ирана на Израиль, скорее всего, будет продолжаться несколько часов

Атака иранских сил против Израиля, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов.

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон в письменном заявлении в связи с запуском Ираном беспилотных летательных аппаратов со своей территории в сторону Израиля.

"Это нападение, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов. Президент США Джо Байден ясно дал понять: наша поддержка в обеспечении безопасности Израиля непоколебима. Соединенные Штаты будут стоять на стороне народа Израиля и поддерживать его безопасность против этих угроз со стороны Ирана", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: İranın İsrailə hücumu bir neçə saat davam edəcək

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