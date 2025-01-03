Белый дом анонсировал заседание группы по поставкам оружия Киеву

Заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине пройдет в ближайшие дни.

Заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине пройдет в ближайшие дни.

Как передает Report , об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Полагаю, вы увидите новую итерацию формата "Рамштайн" в ближайшие дни. Определенно, что до конца сроков полномочий нашей администрации", - подчеркнул он.

При этом он подтвердил, не вдаваясь в детали, что параллельно США выделят Украине очередной пакет оружия и военной техники.

"Полагаю, что касается Украины, вы можете ожидать дополнительные сообщения о помощи в сфере безопасности в ближайшие дни. Может быть, Пентагон сможет дать вам больше информации", - резюмировал Кирби.