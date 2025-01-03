Белый дом анонсировал заседание группы по поставкам оружия Киеву

Заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине пройдет в ближайшие дни.
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"Полагаю, вы увидите новую итерацию формата "Рамштайн" в ближайшие дни. Определенно, что до конца сроков полномочий нашей администрации", - подчеркнул он.
При этом он подтвердил, не вдаваясь в детали, что параллельно США выделят Украине очередной пакет оружия и военной техники.
"Полагаю, что касается Украины, вы можете ожидать дополнительные сообщения о помощи в сфере безопасности в ближайшие дни. Может быть, Пентагон сможет дать вам больше информации", - резюмировал Кирби.