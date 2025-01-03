О нас

Белый дом анонсировал заседание группы по поставкам оружия Киеву

Белый дом анонсировал заседание группы по поставкам оружия Киеву Заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине пройдет в ближайшие дни.
Другие страны
3 января 2025 г. 22:45
Белый дом анонсировал заседание группы по поставкам оружия Киеву

Заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине пройдет в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Полагаю, вы увидите новую итерацию формата "Рамштайн" в ближайшие дни. Определенно, что до конца сроков полномочий нашей администрации", - подчеркнул он.

При этом он подтвердил, не вдаваясь в детали, что параллельно США выделят Украине очередной пакет оружия и военной техники.

"Полагаю, что касается Украины, вы можете ожидать дополнительные сообщения о помощи в сфере безопасности в ближайшие дни. Может быть, Пентагон сможет дать вам больше информации", - резюмировал Кирби.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukraynaya silah tədarükü ilə bağlı qrupun iclası keçiriləcək

Самое важное

Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
31 декабря 2024 г. 16:51
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi