Белый дом аннулировал долги по студенческим кредитам на сумму $39 млрд

Белый дом принял решение аннулировать студенческие долги для 804 тыс. человек на общую сумму $39 млрд.

Белый дом принял решение аннулировать студенческие долги для 804 тыс. человек на общую сумму $39 млрд.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства образования США.

"Сегодня Министерство образования США приступит к отправке уведомлений более чем 804 тыс. заемщиков о том, что в ближайшие недели будут автоматически списаны федеральные студенческие кредиты на общую сумму $39 млрд. Ожидаемые списания стали результатом корректировок, внедренных администрацией президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис", - говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что эта мера - часть плана, о котором американская администрация объявила в апреле 2022 года. Заемщик получает право на списание кредита в том случае, если внес 240 или 300 ежемесячных платежей, что равно 20 или 25 годам.