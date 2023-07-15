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Белый дом аннулировал долги по студенческим кредитам на сумму $39 млрд

Белый дом аннулировал долги по студенческим кредитам на сумму $39 млрд Белый дом принял решение аннулировать студенческие долги для 804 тыс. человек на общую сумму $39 млрд.
Другие страны
15 июля 2023 г. 07:10
Белый дом аннулировал долги по студенческим кредитам на сумму $39 млрд

Белый дом принял решение аннулировать студенческие долги для 804 тыс. человек на общую сумму $39 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства образования США.

"Сегодня Министерство образования США приступит к отправке уведомлений более чем 804 тыс. заемщиков о том, что в ближайшие недели будут автоматически списаны федеральные студенческие кредиты на общую сумму $39 млрд. Ожидаемые списания стали результатом корректировок, внедренных администрацией президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис", - говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что эта мера - часть плана, о котором американская администрация объявила в апреле 2022 года. Заемщик получает право на списание кредита в том случае, если внес 240 или 300 ежемесячных платежей, что равно 20 или 25 годам.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev 39 milyard dollarlıq tələbə kredit borcunu ləğv edib

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