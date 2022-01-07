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Белорусские миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан

Белорусские миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан Белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ прибыли в Казахстан.
Другие страны
7 января 2022 г. 01:14
Белорусские миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан

Белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ прибыли в Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Мир-24".

По его данным, бойцов миротворческой роты из состава 103-й воздушно-десантной витебской бригады сил специальных операций доставили на пяти самолетах Ил-76.

"Данное подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. По результатам состоявшегося разговора с и.о. министра обороны Республики Казахстан Муратом Бектановым мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушения конституционного строя", - сказал в эфире телеканала министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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