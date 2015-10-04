Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Минске белорусская оппозиция проводит митинг против создания российской авиабазы в Бобруйске, сообщает Газета.Ruсо ссылкой на «Белапан».

По информации местных СМИ, в акции принимают участие около 400 человек.

Сообщается, что к некоторым лидерам оппозиции подошли сотрудники милиции для составления протоколов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отдал распоряжение о подписании соглашения по созданию российской авиабазы в Белоруссии. Кроме того, Путин поручил российским Минобороны и МИДу провести переговоры с белорусскими ведомствами для того, чтобы достигнуть договоренностей по поводу подписания соглашения, отмечает Report.