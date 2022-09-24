Беларусь продлила запрет на вывоз зерна на полгода

Белоруссия продлила действие запрета на вывоз за пределы страны зерновых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень, гречиху. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в подписанном премьером страны постановлении, опубликованном в субботу.

Беларусь продлила действие запрета на вывоз за пределы страны зерновых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень, гречиху. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в подписанном премьером страны постановлении, опубликованном в субботу.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", - отмечается в документе.

Беларусь также запретила вывоз зерна за пределы таможенной территории ЕАЭС в республике в страны, не являющиеся государствами - членами этой организации. Запрет коснулся также товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Помимо перечисленных в перечне запрещенных к вывозу также овес, кукуруза, просо, тритикале. Запрет на вывоз зерна будет действовать в течение шести месяцев. В предыдущий раз Беларусь вводила временный запрет на вывоз зерна в марте нынешнего года.