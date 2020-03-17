​Белый дом временно ограничил доступ прессы из-за коронавируса

Пресс-служба Белого дома установила временные ограничения на доступ прессы в резиденцию американского лидера на фоне нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном заявлении.

"В качестве мер предосторожности пресс-служба Белого дома предпринимает следующие временные шаги с целью сдержать распространение COVID-19 и одновременно с этим продолжить предоставлять прессе возможность освещать беспрецедентные действия администрации Трампа, направленные на борьбу с этой пандемией", - говорится в документе.

На брифинги теперь смогут попасть только члены Ассоциации корреспондентов Белого дома, за которыми будут закреплены специально установленные места для рассадки. Число присутствующих в помещении тем самым будет сокращено, а журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. При этом все, кто будет допущен в резиденцию американского лидера, каждый раз станут проходить короткий медицинский осмотр.

"Журналистам, у которых нет места в обновленной схеме рассадки и которые не являются членами президентского пресс-пула в Белом доме, не будет предоставляться доступ в комплекс Белого дома", - подчеркивается в сообщении.