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Белый дом считает предъявленные Трампу обвинения ложными

​Белый дом считает предъявленные Трампу обвинения ложными

В Белом доме считают, что предъявленные обвинения по двум статьям в рамках процедуры импичмента не повлияют на американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report, со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении администрации.

Как утверждается, все сделанные обвинения против Трампа являются ложными и безосновательными. В Белом доме считают, что они были сделаны для того, чтобы подорвать власть Трампа.

"Демократы... давно хотели отменить выбор 63 млн американцев", - говорится в заявлении.

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