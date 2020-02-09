Белый дом рассматривает предложение Путина

Предложение президента РФ Владимира Путина о встрече лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) находится на рассмотрении в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я знаю, что это предложение находится на рассмотрении в Белом доме", - сказал он.

Салливан отметил, что президент США Дональд Трамп приветствует возможность поговорить с российским лидером. "Посмотрим, какой будет его реакция", - добавил посол.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН.