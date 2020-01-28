Белый дом получил право ужесточить правила выдачи грин-карт

Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа ужесточить правила выдачи грин-карт, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Согласно информации The Washington Post, по новым правилам легальным мигрантам могут отказать в получении грин-карты, если у властей есть подозрения, что они будут рассчитывать на государственные пособия.

Мнения судей разделились: пять человек выступили за, четыре — против.

Напомним, что Белый дом ужесточил правила выдачи грин-карт еще в августе 2019 года. Распоряжение должно было вступить в силу в середине октябре, однако Второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке заблокировал распоряжение.

Новые правила значительно расширяют список факторов, которые влияют на решение в отказе выдачи грин-карты. Например, будет учитываться пользование льготным медстрахованием Medicaid и участие в программе на получение талонов на еду.

Отмечается также, что за грин-картами ежегодно обращаются около 544 тысяч мигрантов, изменения же могут затронуть 382 тысяч человек.