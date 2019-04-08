​Белый дом подтвердил отставку главы Секретной службы США

Глава Секретной службы Соединённых Штатов Рэндольф Аллес покидает свой пост.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее американская пресса со ссылкой на официальных лиц из администрации писала о планах президента Дональда Трампа отправить Аллеса в отставку.

«Директор Секретной службы США Рэндольф Текс Аллес проделал большую работу в агентстве за последние два года, и президент благодарен ему за более чем 40-летнюю службу государству», — приводит заявление Сандерс ABC News.

По её словам, обязанности главы ведомства с мая будет исполнять Джеймс Мюррей.

Секретная служба США обеспечивает охрану первых лиц государства, в том числе членов их семей.