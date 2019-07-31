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Белый дом оградят четырехметровым забором

Белый дом оградят четырехметровым забором

Вокруг Белого дома в США появится четырехметровый забор. 

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что по периметру здания уже ведутся строительные работы.

Уточняется, что прошлая конструкция была в два раза ниже. Сейчас она закрыта белой тканью, на которой написано "Обеспечивает вид", "Оберегает дом народа", "Сохраняет американскую историю".

Кроме того, вокруг забора будет установлена система, которая обнаруживает проникновение, а также применена технология, предотвращающая "залезание".

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