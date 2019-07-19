Белый дом обвинил Иран в эскалации насилия в регионе после задержания британского танкера

Администрация США обвинила в пятницу иранские власти в эскалации насилия в районе Персидского залива.

Как передаёт Report, с соответствующим заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретта Марки, комментируя задержание иранскими военными британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

"Уже второй раз за неделю Великобритания становится объектом нарастающего насилия со стороны иранского режима. США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы защитить нашу безопасность и интересы от злонамеренного поведения Ирана", - говорится в заявлении Марки.