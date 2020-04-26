​Белый дом ищет замену министру здравоохранения

Алекс Азар https://report.az/storage/news/81670cb6b743eb94d95a29303f14f1ce/6f15b2f4-0527-4da5-a27b-78d25c459de5_292.jpg

Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения Алекса Азара.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По его данным, на пост министра рассматриваются кандидатуры координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Беркс, главы программы медпомощи пожилым Medicaid Сеемы Вермы и первого замглавы минздрава Эрика Харгана.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal опубликовала статью о многочисленных предполагаемых просчетах Азара, который вплоть до марта уверял президента Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Другие СМИ, напротив, утверждали, что Азар предупреждал президента еще в январе о необходимости готовиться к вспышке заболевания, но тот его не послушал.

Белый дом передал координацию борьбы с коронавирусом от минздрава ведомству по чрезвычайным ситуациям FEMA. Кроме того, Азар оказался втянут в скандал с увольнением эксперта по вакцинам Рика Брайта, который пообещал подать жалобу на руководство минздрава.