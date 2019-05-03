В Белом доме заявили, что встреча Трампа с Эрдоганом пока не запланирована

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не запланирована, но и не исключена.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в Белом доме.

"Мы в настоящий момент не делаем объявлений по этой теме. Конечно же, у президента (США Дональда Трампа) и Эрдогана хорошие отношения, и я бы не была удивлена, если бы они провели встречу на определенном этапе, но сегодня нам нечего объявить", - сказала она, комментируя появившуюся в турецких СМИ информацию о том, что Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию.

В четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США может посетить Турцию в июле. "Президент США в июне совершит визит в Европу, он также выразил желание через месяц после него посетить Турцию, - отметил глава МИД. - Однако точная дата еще не определена".