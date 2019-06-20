Белый дом анонсировал встречу Болтона с Нетаньяху

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон 23 июня встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перед рядом двусторонних и трехсторонних встреч по безопасности региона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки.

"Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон отправляется в Израиль, где встретится 23 июня с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего проведет двусторонние и трехсторонние встречи и обсудит безопасность в регионе с советником по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом и секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым", - сказал он.

Кроме того, Болтон проведет встречу с генеральным директором Комиссии по атомной энергии Израиля Зеевом Сниром.