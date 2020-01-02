СМИ: Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Бельгийский суд в четверг принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Суд Брюсселя прекратил рассмотрение дела об экстрадиции Карлеса Пучдемона, признав его неприкосновенной фигурой на основании избрания депутатом Европарламента от Каталонии", - сообщил местный телеканал.

Мадрид оспаривает факт наличия у Пучдемона депутатской неприкосновенности, поскольку после избрания в Европарламент от Каталонии он не был формально утвержден в этом качестве испанскими властями, как того требуют процедуры Европарламента, и не получил депутатского мандата.