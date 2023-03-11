В Бельгии запретили пользоваться TikTok на правительственных телефонах

Совет нацбезопасности Бельгии ввел запрет на использование китайского приложения TikTok на служебных телефонах чиновников государства.

Совет нацбезопасности Бельгии ввел запрет на использование китайского приложения TikTok на служебных телефонах чиновников государства.

Как передает Report со ссылкой на Politico , об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кро.

Это решение принято на фоне предположительного сотрудничества компании со спецслужбами КНР.

"Мы не можем быть наивными: TikTok - это китайская компания, которая сейчас обязана сотрудничать с китайскими спецслужбами", - отметил де Кро.

Politico указывает, что бельгийский запрет основан на анализе рисков разведывательными службами страны и рекомендациях национального центра кибербезопасности. Ограничения вводятся на полгода после чего, власти вернутся к этому вопросу, чтобы провести повторную оценку китайского приложения.

При этом совет национальной безопасности Бельгии подчеркнул, что призывает все региональные органы власти принять аналогичные шаги в отношении TikTok и поручил службе по защите данных государства изучить политику конфиденциальности приложения.

Ранее официальный представитель французского кабмина Оливье Веран сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон, а также все министры в правительстве страны отказались от использования китайского приложения TikTok на служебных телефонах из-за подозрений в нарушении им конфиденциальности пользователей.