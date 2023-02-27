О нас

Бельгия заморозила российские активы на 58 млрд евро

Бельгия заморозила российские активы на 58 млрд евро Министерство финансов Бельгии сообщило, что королевство заморозило российские активы на общую сумму 58 млрд евро, а также блокировало связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 20:45
Бельгия заморозила российские активы на 58 млрд евро

Министерство финансов Бельгии сообщило, что королевство заморозило российские активы на общую сумму 58 млрд евро, а также блокировало связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном сегодня на его сайте.

"Министерство заморозило российские активы объемом 58 млрд евро. Также заблокированы связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро", - говорится в документе.

Принятый 25 февраля 10-й пакет антироссийских санкций обязывает европейские банки информировать своих национальных регуляторов и Еврокомиссию об объеме имеющихся у них на балансе блокированных российских средств. Таким образом Еврокомиссия намерена провести, по выражению еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, "инвентаризацию замороженных активов", которые затем ЕС намерен конфисковывать и направлять на нужды восстановления Украины, как только для этого будет придумано и принято необходимое законодательство. Над его разработкой Брюссель интенсивно работает.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава ЕК: Торговая сделка открывает новую главу сотрудничества ЕС и Великобритании
Глава ЕК: Торговая сделка открывает новую главу сотрудничества ЕС и Великобритании
27 февраля 2023 г. 20:15
Риши Сунак рассказал о новом соглашении между Великобританией и ЕС
Риши Сунак рассказал о новом соглашении между Великобританией и ЕС
27 февраля 2023 г. 20:05
Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску депортированных РФ украинских детей
Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску депортированных РФ украинских детей
27 февраля 2023 г. 20:00
Глава Bank of America ждет умеренной рецессии в США со II квартала
Глава Bank of America ждет умеренной рецессии в США со II квартала
27 февраля 2023 г. 19:45
Лондон призвал СПЧ ООН продлить на год работу Комиссии по расследованию событий в Украине
Лондон призвал СПЧ ООН продлить на год работу Комиссии по расследованию событий в Украине
27 февраля 2023 г. 19:25
Германия призвала Россию вернуться к ДСНВ
Германия призвала Россию вернуться к ДСНВ
27 февраля 2023 г. 19:10
Канада добавила 12 человек в список антииранских санкций
Канада добавила 12 человек в список антииранских санкций
27 февраля 2023 г. 18:45
RT France подал заявление о банкротстве
RT France подал заявление о банкротстве
27 февраля 2023 г. 17:29
Совет ЕС обязал всех находящихся под санкциями уведомить ЕК об активах в Европе
Совет ЕС обязал всех находящихся под санкциями уведомить ЕК об активах в Европе
27 февраля 2023 г. 16:52
Нидерланды выдвинули свою кандидатуру на членство в СПЧ ООН
Нидерланды выдвинули свою кандидатуру на членство в СПЧ ООН
27 февраля 2023 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi