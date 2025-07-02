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Бельгия задействовала военных для охраны ядерных объектов

Бельгия задействовала военных для охраны ядерных объектов Бельгия задействует военных для наблюдения на ядерных объектах, в том числе на двух АЭС, чтобы перенаправить силы занимающейся этим федеральной полиции на борьбу с растущей преступностью в Брюссельском столичном регионе.
Другие страны
2 июля 2025 г. 01:28
Бельгия задействовала военных для охраны ядерных объектов

Бельгия задействует военных для наблюдения на ядерных объектах, в том числе на двух АЭС, чтобы перенаправить силы занимающейся этим федеральной полиции на борьбу с растущей преступностью в Брюссельском столичном регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны страны.

"С 1 июля 2025 года военные Бельгии снова обеспечивают наблюдение на ядерных объектах на территории страны. Целью этой миссии, получившей название "операция "Бдительный защитник", является поддержка федеральной полиции за счет мобильного присутствия, в частности, на АЭС "Дуль" и "Тианж", - сказано там.

Отмечается, что решение поручить военным эту задачу было принято по запросу правительства, чтобы федеральная полиция могла перенаправить свои ресурсы на "другие приоритеты в сфере безопасности".

"Речь идет о чрезвычайной мере, которая объясняется ситуацией с безопасностью в столице, вызывающей особое беспокойство. Задействование военных для осуществления наблюдения на ядерных объектах позволяет перенаправить полицейские силы в районы страны, где они нужны больше", - заявил глава минобороны Бельгии Тео Франкен, слова которого приводятся в пресс-релизе ведомства.

По данным телеканал RTBF, военные не смогут выполнять все привычные задачи правоохранителей, например, производить обыск машин или сумок. Для этого им придется всё равно привлекать подкрепление в виде полицейских, но уже не из федеральной полиции, а из местной, что приведет к увеличению нагрузки на сотрудников органов.

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