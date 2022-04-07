О нас
Аудио новости

Бельгия заблокировала российские активы почти на 200 млрд евро

Бельгия заблокировала российские активы почти на 200 млрд евро Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем сообщил, что правительство заблокировало российские финансовые операции на сумму 196,4 млрд евро. Федеральное правительство Бельгии также заморозило активы на сумму 2,7 млрд евро.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 08:23
Бельгия заблокировала российские активы почти на 200 млрд евро

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем сообщил, что правительство заблокировало российские финансовые операции на сумму 196,4 млрд евро. Федеральное правительство Бельгии также заморозило активы на сумму 2,7 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на Brussels Times, активы в размере 2,7 млрд евро от 877 физических и 62 юридических лиц, включенных в список финансовых санкций ЕС, в настоящее время находятся в распоряжении федерального правительства Бельгии.

Сотрудники бельгийской таможни работают над тем, чтобы их товары не отправились в Россию. В бельгийских портах был проверен 23 191 контейнер, 20 601 из них вскоре были выпущены. Задержаны три контейнера с предметами роскоши, направляющимися в Россию.

В порту Зебрюгге также изъято 1 000 автомобилей премиум-класса, предназначенных для продажи в России. Большая часть заблокированных активов - это товары, которые были приобретены российскими покупателями до введения санкций. Наиболее значительная часть заблокированных активов, почти 197 миллиардов евро финансовых транзакций, является частью усилий ЕС по ограничению доступа России к международным финансовым рынкам.

Согласно данным, опубликованным Национальным банком Бельгии, в период с 2017 по 2019 год импорт российских товаров составлял в среднем 1,5% бельгийского ВВП. Импорт российских товаров в Бельгию оценивается примерно в 6,7 млрд евро в год.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi