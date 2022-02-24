Бельгия выступает за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам

Бельгия выступает за то, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе.

Бельгия выступает за то, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

"Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию", - заявил он. "В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на [выдачу] виз россиянам не должен быть табуирован", - добавил Махди.