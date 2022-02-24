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Бельгия выступает за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам

Бельгия выступает за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам Бельгия выступает за то, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 14:43
Бельгия выступает за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам

Бельгия выступает за то, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

"Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию", - заявил он. "В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на [выдачу] виз россиянам не должен быть табуирован", - добавил Махди.

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Версия на английском языке Belgium stands for stopping issuance of EU visas to all Russians
Версия на азербайджанском языке Belçika Rusiya vətəndaşlarına Aİ vizalarının verilməsini dayandırmağa tərəfdardır

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