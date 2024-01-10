Бельгия выдвинула еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы

Бельгия выдвинула еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Бельгия выдвинула еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Как передает Report, об этом сообщила бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники в правительстве.

"Правительство Бельгии официально выдвинуло в среду кандидатуру Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря этой европейской организации со штаб-квартирой в Страсбурге", - отмечает издание.

Это будет уже вторая попытка еврокомиссара получить пост генсека СЕ.

Напомним, что выборы генсека Совета Европы пройдут в июне.