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Бельгия выдвинула еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы

Бельгия выдвинула еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы Бельгия выдвинула еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Другие страны
10 января 2024 г. 18:41
Бельгия выдвинула еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы

Бельгия выдвинула еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Как передает Report, об этом сообщила бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники в правительстве.

"Правительство Бельгии официально выдвинуло в среду кандидатуру Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря этой европейской организации со штаб-квартирой в Страсбурге", - отмечает издание.

Это будет уже вторая попытка еврокомиссара получить пост генсека СЕ.

Напомним, что выборы генсека Совета Европы пройдут в июне.

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