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Бельгия выделит €140 млн на ПВО Украины

Бельгия выделит €140 млн на ПВО Украины Бельгия планирует выделить €140 млн на противовоздушную оборону (ПВО) Украины в рамках германской инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD).
Другие страны
16 июля 2025 г. 17:04
Бельгия выделит €140 млн на ПВО Украины

Бельгия планирует выделить €140 млн на противовоздушную оборону (ПВО) Украины в рамках германской инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD).

Как передает Report, об этом пишет издание HLN со ссылкой на министра обороны Бельгии Тео Франкена.

"Транспортные самолеты A400M также могут обеспечить логистическую поддержку", - сказал он.

По его словам, первые заказы в рамках реконструкции бельгийской системы ПВО также планируется разместить уже в этом году. К этому проекту планируется привлечь собственную промышленность.

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