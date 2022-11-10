Бельгия выделила Украине почти 5 млн евро через МВФ

Бельгия перечислила Украине финансовую помощь - грант на сумму 4,96 млн евро. Сумма поступила на счет, специально созданный и администрированный Международным валютным фондом (МВФ).

Бельгия перечислила Украине финансовую помощь - грант на сумму 4,96 млн евро. Сумма поступила на счет, специально созданный и администрированный Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила в Twitter директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Глава МВФ поблагодарила Бельгию и заверила, что все привлеченные средства с использованием данного счета будут направляться на поддержку финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

"Благодарю Бельгию за грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на администрированный МВФ счет для Украины. Приятно видеть, что международное сообщество продолжает объединяться, чтобы помочь стабилизировать украинскую экономику", - написала Георгиева.