Бельгия выделила 8 млн евро на невоенные нужды ВСУ

Бельгия выделила 8 млн евро на невоенные нужды Вооруженных сил Украины.

Бельгия выделила 8 млн евро на невоенные нужды Вооруженных сил Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД страны.

Отмечается, что такое решение принял Федеральный совет министров по просьбе министра иностранных дел Аджи Лахбиба.

Средства предоставят на поддержку украинских военных через НАТО. Страна сделает добровольный взнос в так называемый трастовый фонд НАТО "Комплексный пакет помощи", который оказывает невоенную поддержку Украине. Отмечается, что в государственных тендерах смогут участвовать бельгийские компании.

Средства направят на такие нужды, как покупка оборудования для оказания первой помощи (включая аптечки) для ВСУ,

зимней одежды и др.