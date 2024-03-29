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Бельгия выделила €100 млн на обслуживание самолетов F-16 для Киева

Бельгия выделила €100 млн на обслуживание самолетов F-16 для Киева Правительство Бельгии выделило €100 млн на обслуживание самолетов F-16, которые королевство намерено поставить Киеву в составе коалиции под руководством Дании.
Другие страны
29 марта 2024 г. 22:22
Бельгия выделила €100 млн на обслуживание самолетов F-16 для Киева

Правительство Бельгии выделило €100 млн на обслуживание самолетов F-16, которые королевство намерено поставить Киеву в составе коалиции под руководством Дании.

Как передает Report, об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в соцсети Х.

"Совет министров утвердил 25-й пакет военной помощи Бельгии Украине: €100 млн, которые будут направлены на обслуживание и поддержку самолетов F-16 в рамках международной коалиции", - написала она.

Министр не уточнила, будут ли эти деньги переданы Киеву или направлены бельгийским субподрядчикам, которые возьмут на себя обслуживание самолетов.

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