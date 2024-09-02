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Бельгия выбрала и.о. главы МИД кандидатом в новый состав ЕК

Бельгия выбрала и.о. главы МИД кандидатом в новый состав ЕК Бельгия выбрала исполняющую обязанности главы МИД Аджу Лябиб кандидатом в новый состав Еврокомиссии (ЕК) на ближайшие пять лет.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 17:54
Бельгия выбрала и.о. главы МИД кандидатом в новый состав ЕК

Бельгия выбрала исполняющую обязанности главы МИД Аджу Лябиб кандидатом в новый состав Еврокомиссии (ЕК) на ближайшие пять лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило агентство Belga.

"Бельгия предложила Аджу Лябиб в качестве кандидата в Европейскую комиссию", - сообщило агентство.

В пользу назначение Лябиб мог сыграть тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассчитывает соблюдать гендерное равенство при формирования нового состава этого и исполнительного органа ЕС. Также Лябиб получила значительный опыт работы в структурах Евросоюза в первой половине текущего года, когда Бельгия председательствовала в Совете ЕС.

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