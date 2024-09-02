Бельгия выбрала и.о. главы МИД кандидатом в новый состав ЕК

Бельгия выбрала исполняющую обязанности главы МИД Аджу Лябиб кандидатом в новый состав Еврокомиссии (ЕК) на ближайшие пять лет.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило агентство Belga.
"Бельгия предложила Аджу Лябиб в качестве кандидата в Европейскую комиссию", - сообщило агентство.
В пользу назначение Лябиб мог сыграть тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассчитывает соблюдать гендерное равенство при формирования нового состава этого и исполнительного органа ЕС. Также Лябиб получила значительный опыт работы в структурах Евросоюза в первой половине текущего года, когда Бельгия председательствовала в Совете ЕС.