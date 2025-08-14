О нас

Бельгия вложит миллиарды евро на закупку вооружений и создание центров обработки данных

Бельгия вложит миллиарды евро на закупку вооружений и создание центров обработки данных ВС Бельгии планируют до конца 2025 года потратить €7,3 млрд на закупку вооружений.
Другие страны
14 августа 2025 г. 12:18
Бельгия вложит миллиарды евро на закупку вооружений и создание центров обработки данных

ВС Бельгии планируют до конца 2025 года потратить €7,3 млрд на закупку вооружений.

Как передает Report, об этом пишет бельгийская газета L'Echo со ссылой на документ Минобороны.

Из указанной суммы на закупку бронетехники будут направлены €4 млрд, боеприпасов - €2,3 млрд, 11 истребителей F-35 - около €1 млрд.

ВМС страны, в свою очередь, намерены приобрести третий фрегат стоимостью в €1,3 млрд в дополнение к двум уже заказанным.

Газета отмечает, что усилия властей Бельгии направлены на достижение заданного НАТО целевого показателя военных расходов для стран-членов в размере 2% от ВВП. В связи с этим военный бюджет страны в текущем году увеличится на €4 млрд, достигнув €12 млрд.

Кроме того, по данным издания, власти страны намерены направить €965 млн на строительство военных центров обработки данных к 2029 году. Эти объекты будут играть решающую роль в военных операциях, обрабатывая данные спутников, БПЛА и боевых подразделений в режиме реального времени. Центры также будут использоваться для хранения и защищенной обработки информации от государственных служб.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi