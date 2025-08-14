Бельгия вложит миллиарды евро на закупку вооружений и создание центров обработки данных

ВС Бельгии планируют до конца 2025 года потратить €7,3 млрд на закупку вооружений.

Как передает Report, об этом пишет бельгийская газета L'Echo со ссылой на документ Минобороны.

Из указанной суммы на закупку бронетехники будут направлены €4 млрд, боеприпасов - €2,3 млрд, 11 истребителей F-35 - около €1 млрд.

ВМС страны, в свою очередь, намерены приобрести третий фрегат стоимостью в €1,3 млрд в дополнение к двум уже заказанным.

Газета отмечает, что усилия властей Бельгии направлены на достижение заданного НАТО целевого показателя военных расходов для стран-членов в размере 2% от ВВП. В связи с этим военный бюджет страны в текущем году увеличится на €4 млрд, достигнув €12 млрд.

Кроме того, по данным издания, власти страны намерены направить €965 млн на строительство военных центров обработки данных к 2029 году. Эти объекты будут играть решающую роль в военных операциях, обрабатывая данные спутников, БПЛА и боевых подразделений в режиме реального времени. Центры также будут использоваться для хранения и защищенной обработки информации от государственных служб.