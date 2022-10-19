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Бельгия стала вторым по важности поставщиком газа в Германию

Бельгия стала вторым по важности поставщиком газа в Германию Бельгия на фоне планов Германии по сокращению энергетической зависимости от России стала вторым по важности поставщиком газа в ФРГ.
Другие страны
19 октября 2022 г. 07:11
Бельгия стала вторым по важности поставщиком газа в Германию

Бельгия на фоне планов Германии по сокращению энергетической зависимости от России стала вторым по важности поставщиком газа в ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном МИД Германии совместном заявлении двух стран по итогам 6-й германо-бельгийской конференции.

"Германия и Бельгия уже давно поддерживают тесные связи в области энергетической политики и являются партнерами на региональных площадках, таких как Пятисторонний энергетический форум (Германия, Бельгия, Австрия, Франция, Люксембург, Нидерланды, Швейцария), для координации энергоснабжения в Западной Европе. Наши энергетические центры связаны трубопроводами и линиями электропередач", - отмечается в тексте. "В ходе процесса диверсификации от российского газа Бельгия со своим крупным терминалом СПГ в Зебрюгге стала вторым по важности поставщиком газа в Германию", - подчеркивается в заявлении.

При этом указывается, что по установленной мощности офшорной ветроэнергетики Бельгия занимает шестое место в мире, а Германия - третье. Кроме того, как уточняется в документе, обе страны работают с Данией и Нидерландами над трансграничным проектом по использованию энергетического потенциала Северного и Балтийского морей. "Мы согласны с тем, что расширение использования возобновляемых источников энергии является важнейшей опорой европейского суверенитета и поддержки европейской экономики в долгосрочной перспективе. В будущем можно будет использовать существующую энергетическую инфраструктуру для транспортировки зеленого водорода", - констатируется в тексте.

Бельгия и Германия, как замечается в заявлении, "сосредоточили внимание на этой перспективной технологии в своих соответствующих национальных водородных стратегиях и считают себя партнерами в этой области". "Во всех вышеупомянутых областях энергетической, водородной и сырьевой политики мы хотим продолжать тесное взаимодействие, развивать трехсторонние проекты и добиваться прогресса как внутри Европейского союза, так и на международном уровне", - резюмируется в тексте.

7-я германо-бельгийская конференция состоится в Брюсселе. "Мы совместно определимся с тематической направленностью и датой", - заключается в совместном заявлении.

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