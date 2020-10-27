Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в ЕС

Бельгия на сегодняшний день является страной с самым высоким уровнем заражения новым коронавирусом в Евросоюзе.

Бельгия на сегодняшний день является страной с самым высоким уровнем заражения новым коронавирусом в Евросоюзе.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По его данным, королевство вышло на первое место, так как здесь фиксируется более 1 390 случаев заражения на сто тысяч человек населения за последние две недели. На втором месте - Чехия (1 380), на третьем - Люксембург (760). Пятерку стран замыкают Словения (732) и Нидерланды (694).

При этом, как сообщает ECDC, Чехия в настоящее время является страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса - 12,3 случая на сто тысяч населения. Бельгия занимает здесь второе место с 5,8 случая.