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Бельгия предлагает создать коалицию для удержания замороженных активов РФ

Бельгия предлагает создать коалицию для удержания замороженных активов РФ Бельгия предлагает создание международной коалиции для удержания замороженных российских активов.
Другие страны
9 мая 2025 г. 14:20
Бельгия предлагает создать коалицию для удержания замороженных активов РФ

Бельгия предлагает создание международной коалиции для удержания замороженных российских активов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

Отмечается, что сегодня клиринговый центр Euroclear удерживает российских активов в Европе, находящихся под санкциями. Речь идет о более чем 180 млрд евро (около $202 млрд).

Между тем дипломаты Европейского союза ожидают, что Венгрия может попытаться ослабить санкции против России, воздержавшись при голосовании за их продление.

По словам Прево, в такой ситуации ЕС необходимо иметь альтернативные механизмы, позволяющие сохранять замороженные активы: "Это может быть новая международная рамочная инициатива, которая обеспечит сохранение активов в Euroclear, или другой путь - национальная инициатива бельгийского парламента. Мы определим, потребуется ли вносить изменения в наше национальное законодательство. Я думаю, лучше избежать этого и создать международную структуру с устойчивой правовой основой".

При этом глава МИД добавил, что Бельгия в обоих случаях не сможет действовать в одиночку.

Всего после февраля 2022 года на Западе было заморожено около 300 млрд евро активов российского Центробанка, из них примерно 190 млрд евро находятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Активы до сих пор остаются замороженными, и в ЕС неоднократно заявляли, что они не будут разблокированы, пока Россия не возместит Украине нанесенный ущерб.

8 мая, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, страна получила $1,13 млрд в рамках программы ERA. Средства были выделены за счет прибыли от замороженных российских активов.

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