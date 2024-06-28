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Бельгия поставит Киеву F-16 в срок, если получит от США самолеты F-35

Бельгия поставит Киеву F-16 в срок, если получит от США самолеты F-35 Бельгия начнет поставки истребителей F-16 Украине до конца 2024 года, если вовремя получит от США более современные самолеты F-35.
Другие страны
28 июня 2024 г. 14:52
Бельгия поставит Киеву F-16 в срок, если получит от США самолеты F-35

Бельгия начнет поставки истребителей F-16 Украине до конца 2024 года, если вовремя получит от США более современные самолеты F-35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник генштаба Бельгии Мишель Хофман.

"Два фактора влияют на поставки: наличие критически важных запчастей, которые обеспечат оперативную готовность F-16, а также от графика поставок F-35", - сказал он в интервью газете Le Soir, добавив, что "первый самолет [F-35] прибудет в Бельгию летом 2025 года".

При этом Хофман отметил, что Бельгия уже внесла свой вклад в создание "украинского потенциала [по применению] F-16", отправив инструкторов и технических специалистов в Данию.

Передача бельгийских F-16 Киеву должна осуществляться по мере получения Бельгией заказанных в 2018 году у США 40 F-35, поставки которых задерживаются. Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что Бельгия рассчитывает получить 1-2 F-35 в конце 2024 - начале 2025 года.

Бельгия и Украина подписали 28 мая в Брюсселе соглашение о безопасности на 10 лет, которое предусматривает выделение до 1 млрд евро военных поставок в этом году и передачу Киеву 30 старых бельгийских самолетов F-16 до 2028 года, а также активизацию усилий по тренировке военных ВСУ.

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