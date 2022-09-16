Бельгия пообещала нарастить транзитные поставки газа в Германию

Премьер Бельгии Александер Де Кроо пообещал в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем нарастить транзитные поставки газа в Германию и предложил ему провести двустороннюю встречу на высшем уровне, чтобы обсудить ситуацию с энергетикой.

Премьер Бельгии Александер Де Кроо пообещал в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем нарастить транзитные поставки газа в Германию и предложил ему провести двустороннюю встречу на высшем уровне, чтобы обсудить ситуацию с энергетикой.

Как передает Report, об этом Де Кроо написал на своей странице в Twitter.

"Переговорил по телефону с Олафом Шольцем. Мы обсуждали энергетическое партнерство, и я пригласил его провести бельгийско-германский саммит по энергетике. Я также пообещал канцлеру, что Бельгия расширит свои возможности для транзита газа в Германию", - отметил он.

Бельгия является транзитным государством. которое получает сжиженный природный газ через терминал в порту Зеебрюгге и обеспечивает его регазификацию и дальнейшие поставки в страны ЕС.