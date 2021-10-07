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Бельгия переходит на четырехдневную рабочую неделю

Бельгия переходит на четырехдневную рабочую неделю После парламентских обсуждений все крупнейшие политические партии Бельгии согласились на поэтапный переход на четырехдневную рабочую неделю
Другие страны
7 октября 2021 г. 15:52
Бельгия переходит на четырехдневную рабочую неделю

После парламентских обсуждений все крупнейшие политические партии Бельгии согласились на поэтапный переход на четырехдневную рабочую неделю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Daily Mail.

Несмотря на сокращение рабочих дней общее количество рабочих часов в неделю не будет - 9,5 часов в день, а дальнейшее рассмотрение законопроекта планируется уже на следующей неделе.

"В целом, мы полагаем, что предложение хорошо скажется на комфортной жизни трудящихся, однако проект нужно дорабатывать, чтобы он был лучше приспособлен к реальности", — сообщила председатель партии "Зеленые" Мейрем Альмаджи.

Тем не менее, не все люди поддержали идею сокращения рабочей недели при увеличении трудовых часов в день.

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