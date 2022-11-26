Бельгия передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории

Бельгия планирует передать Украине 10 беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории.

Бельгия планирует передать Украине 10 беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории.

Как передает Report , об этом заявила глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете LeSoir.

"Эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами", - отметила министр.

Глава оборонного ведомства добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат две мобильные лаборатории, произведенные в Бельгии. По ее словам, их можно быстро развернуть около места, где произошел инцидент химического, бактериологического, радиологического или ядерного характера.

Также Дедондер заявила о возможности использования данного оборудования в зонах бедствия, где по тем или иным причинам нет больниц или, например, родильных домов.