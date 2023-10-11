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Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов с доходов от замороженных активов РФ

Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов с доходов от замороженных активов РФ Бельгия передаст Украине только 1,7 млрд евро, полученных от налогов с доходов от реинвестиций замороженных активов России.
Другие страны
11 октября 2023 г. 16:31
Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов с доходов от замороженных активов РФ

Бельгия передаст Украине только 1,7 млрд евро, полученных от налогов с доходов от реинвестиций замороженных активов России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Есть замороженные средства России, есть доходы от этих [реинвестиции] средств. Но и первое, и второе - это компетенция Евросоюза... Налоги на доходы от замороженных активов в 2024 году составят около 1,7 млрд евро, они не пойдут в нашу казну, а будут напрямую переданы Украине", - добавил он.

Отметим, что 1,7 млрд евро - это чуть больше той суммы, которую Евросоюз направляет Киеву ежемесячно на помощь бюджету страны.

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Версия на английском языке Belgium to transfer €1.7B tax earnings from frozen Russian assets to Ukraine

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