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Бельгия отложила закрытие атомных станций

Бельгия отложила закрытие атомных станций Правительство Бельгии пересмотрело решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетическом секторе.
Другие страны
19 марта 2022 г. 06:52
Бельгия отложила закрытие атомных станций

Правительство Бельгии пересмотрело решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетическом секторе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил бельгийский премьер Александр де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе по итогам многочасового заседания кабинета министров.

"Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет", - сказал де Кроо.

В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии приняла решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году.

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