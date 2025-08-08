Бельгия осудила планы Израиля по захвату сектора Газа и вызвала посла страны в МИД

Министерство иностранных дел Бельгии вызвало посла Израиля в Королевстве Идит Розенцвейг-Абу, чтобы выразить обеспокоенность в связи с озвученными планами по полному захвату Газа-сити и сектора Газа, и "продолжающейся колонизацией".

Как сообщает европейское бюро Report, в заявлении бельгийского внешнеполитического ведомства подчеркнуто, что такие действия являются нарушением международного права и неприемлемы.

"Мы должны решительно выступать против этих планов, которые ставят под угрозу любые перспективы прекращения огня и устойчивого мирного решения, основанного на принципе двух государств", - отметил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к полному захвату сектора Газа, включая Газа-сити и лагеря беженцев, вызвал обеспокоенность и неодобрение во всем мире.

"Хотя стремление уничтожить террористическую группировку ХАМАС законно, это не должно осуществляться путем непропорциональных операций, которые еще больше расширят и без того очень длинный список жертв среди гражданского населения Палестины", - говорится в заявлении.

На этой неделе Бельгия эвакуировала около 40 человек из сектора Газа, в основном детей, сообщили в МИД страны. В списке на вывоз числятся еще 500 человек, среди которых бельгийские граждане, а также лица с действующей визой или видом на жительство в Бельгии. Кроме того, партнеры и дети бельгийских граждан имеют право на помощь правительства для эвакуации.