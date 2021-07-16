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Бельгия объявила 20 июля днем траура по жертвам наводнений

Бельгия объявила 20 июля днем траура по жертвам наводнений Бельгия объявила 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв в результате беспрецедентных наводнений.
Другие страны
16 июля 2021 г. 19:05
Бельгия объявила 20 июля днем траура по жертвам наводнений

Бельгия объявила 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв в результате беспрецедентных наводнений.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо.

"Вторник 20 июля станет днем национального траура. Это момент, чтобы вспомнить о больших человеческих жертвах, а также приветствовать солидарность и чувство единства среди населения", - написал Де Кроо в Twitter.

В результате наводнений в Бельгии, по последним данным, погибли 23 человека, по меньшей мере пять числятся пропавшими без вести. Более 40 тысяч домов остались без электричества, в пострадавших провинциях власти не рекомендуют использовать водопроводную воду. Правительство задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза, помощь Бельгии уже оказывают Франция, Австрия и Италия.

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