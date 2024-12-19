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Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16

Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16 Бельгия не сможет, как обещала, до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 01:16
Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16

Бельгия не сможет, как обещала, до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщает издание Soir.

"Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено", — отмечается в публикации.

В статье напомнили, что такое заявление сделала министр обороны страны Людивин Дедондер во время визита в Польшу на минувшей неделе.

Задержку поставок она объяснила отсутствием подготовленных украинских военных летчиков и нехваткой запчастей.

По данным издания, произошло значительное отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС. Предполагалось, что эти самолеты заменят устаревшие F-16.

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