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Бельгия не сможет отправить Украине F-16

Бельгия не сможет отправить Украине F-16 Бельгия не сможет предоставить Украине истребители F-16.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 13:08
Бельгия не сможет отправить Украине F-16

Бельгия не сможет предоставить Украине истребители F-16.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает портал Euractiv.

"Дело не в том, что мы не хотим... Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция износилась", - сказал источник.

По его словам, Бельгия уже отправила в Украину автоматическое оружие, бронетехнику Lynx и более 200 грузовиков Volvo, а также боеприпасы, топливо и медицинское оборудование.

В дополнение к военной помощи Бельгия в июне утвердила свой последний пакет поддержки Украины, добавив 24 млн евро к 61,5 млн евро, выделенным Брюсселем в прошлом году.

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Версия на английском языке Belgium won’t be able to send Ukraine F-16

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