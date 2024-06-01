Бельгия не разрешит использование своих F-16 за пределами Украины

Истребители F-16, которые Брюссель передает Киеву, можно использовать исключительно на территории Украины.
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"Соглашение очень четкое. Оно касается истребителей, которые могут использоваться украинцами на территории Украины. Это условие соглашения, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться", — подчеркнул де Кроо.
При этом он подчеркнул, что Бельгия является "надежным партнером США". Премьер также заявил о необходимости для Европы и США "сохранять единство" и делать все, что необходимо, "чтобы защищать себя и помогать Украине".
Напомним, что Украина и Бельгия подписали соглашение, которое предусматривает поставку Киеву до 2028 года 30 истребителей F-16. Самолеты также должны передать ряд других европейских стран, однако точное количество машин не уточняется.