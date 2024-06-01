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Бельгия не разрешит использование своих F-16 за пределами Украины

Бельгия не разрешит использование своих F-16 за пределами Украины Истребители F-16, которые Брюссель передает Киеву, можно использовать исключительно на территории Украины.
Другие страны
1 июня 2024 г. 07:28
Бельгия не разрешит использование своих F-16 за пределами Украины

Истребители F-16, которые Брюссель передает Киеву, можно использовать исключительно на территории Украины.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на встрече с американским президентом Джо Байденом в ходе своего визита в США.

"Соглашение очень четкое. Оно касается истребителей, которые могут использоваться украинцами на территории Украины. Это условие соглашения, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться", — подчеркнул де Кроо.

При этом он подчеркнул, что Бельгия является "надежным партнером США". Премьер также заявил о необходимости для Европы и США "сохранять единство" и делать все, что необходимо, "чтобы защищать себя и помогать Украине".

Напомним, что Украина и Бельгия подписали соглашение, которое предусматривает поставку Киеву до 2028 года 30 истребителей F-16. Самолеты также должны передать ряд других европейских стран, однако точное количество машин не уточняется.

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Версия на азербайджанском языке Belçika Kiyevə “F-16”dan Ukraynadan kənarda istifadə etməyə icazə verməyib

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